 Tarık statüye takıldı – Fotomaç – 25 Temmuz 2017
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    25 Temmuz 2017, Salı
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    Tarık statüye takıldı

    Tarık statüye takıldı
    Eskişehirspor'un kadrosunda görmek istediği Tarık Çamdal, teknik problem yüzünden transfer olamadı. Aslan, adını UEFA listesine yazdırdığı için Tarık'ın Es-Es'e transferi gerçekleşmedi.
    1. 25 Temmuz 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:52
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