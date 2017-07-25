Saray’da kritik gün
Östersunds faciası sonrası bugün statta yönetim kurulu toplantısı yapılacak Tudor’dan futbolculara, Luce’den istifaya birçok konu masaya yatırılacak.
İSTİFA ÇIKMASI ZOR
Kritik konulardan biri de camiadan giderek yükselen istifa baskısı olacak. Ancak başkan Dursun Özbek ve yönetim kurulu üyelerinin şu aşamada böyle bir karar alması beklenmiyor. Ancak Özbek'in ekibini uyararak, tüm idarecilerden kulüp için daha fazla mesai yapmalarını isteyeceği öğrenildi.
- 25 Temmuz 2017, Salı
- Güncelleme: 01:29
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Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor
Toplam 6
Yorum
uA cahil arkadaşlara duyurudur siyah ve beyaz da bir renk dir ayrıca o laf öyle değil erkek adam kanatlı takım tutmaz
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Dame N’Doye’un lakabı “Baba”
Toplam 2
Yorum
tsli abi druca baba ndoye dede amca dayı enişte işte trabzonspor
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Yeni transfer Fabian Castillo
Toplam 4
Yorum
hop yavaş geçensene bekleneni veremedi diyene cevap kastillo olmasaidi küme düşerdik bilmiyen yazmasın lan
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