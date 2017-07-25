 Saray’da kritik gün – Fotomaç – 25 Temmuz 2017
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    25 Temmuz 2017, Salı
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    Saray’da kritik gün

    Saray’da kritik gün

    Östersunds faciası sonrası bugün statta yönetim kurulu toplantısı yapılacak Tudor’dan futbolculara, Luce’den istifaya birçok konu masaya yatırılacak.

    'da hararetli geçmesi beklenen yönetim kurulu toplantısı bugün gerçekleşecek. Sıkıntılı geçen 2 sezonun ardından bu yıla da Avrupa'da Östersunds faciası ile giriş yapan Cimbom'da idareciler mevcut durumu masaya yatıracak. Gündemde birçok kritik madde var. Bunların başında teknik direktör İgor Tudor'un durumu yer alıyor. Bazı yöneticiler Hırvat hoca ile çok geçmeden yolların ayrılması gerektiğini savunurken başkan Dursun Özbek'in ise iki kez "Arkasındayım" mesajını verdiği Tudor'a yine destek çıkması bekleniyor. Tudor ile bağlantılı Mircea Lucescu'nun hoca veya sportif direktör olarak Aslan'a dönüp dönmeyeceği de görüşülecek. Futbolculara ceza da gündemde olacak. Ancak yeni sezon öncesi böyle bir karar çıkması zayıf ihtimal görülüyor.

    İSTİFA ÇIKMASI ZOR
    Kritik konulardan biri de camiadan giderek yükselen istifa baskısı olacak. Ancak başkan Dursun Özbek ve yönetim kurulu üyelerinin şu aşamada böyle bir karar alması beklenmiyor. Ancak Özbek'in ekibini uyararak, tüm idarecilerden kulüp için daha fazla mesai yapmalarını isteyeceği öğrenildi.
    1. 25 Temmuz 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:29
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