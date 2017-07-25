 Nasri F.Bahçe’ye Fernando G.Saray’a – Fotomaç – 25 Temmuz 2017
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    25 Temmuz 2017, Salı
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    Nasri F.Bahçe’ye G.Saray’a

    Nasri F.Bahçe’ye Fernando G.Saray’a
    İngiliz Times gazetesi, şu ana kadar en fazla transfer harcaması yapan Premier Lig kulübü olan Manchester City'nin birçok futbolcuyu takımdan göndermeye hazırlandığını yazdı. Gazete, gönderilecek futbolculardan Samir Nasri'yi isteyen kulüplerin başında Fenerbahçe, Fernando'yu isteyen kulüplerin başında ise Galatasaray'ın geldiğini açıkladı.
    1. 25 Temmuz 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:21
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