Mariano ısınıyor

Cimbom'un son transferi Mariano, idmanlarda göz dolduran isimlerin başında geliyor.

Takım arkadaşlarına ve kulübe çabuk ısınan Brezilyalı sağ bek ne kadar doğru bir transfer hamlesi olduğunu henüz çıktığı ilk antrenmanlarda gösterdi bile. Bu arada Aslan dün dar alanda pas ve topa sahip olma idmanları yaptı. Çalışma çift kale maçla sona erdi. Takım bugün izinli.