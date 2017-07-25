Lucescu istedi, Lima geliyor
Tecrübeli hocanın, ‘Belhanda’yı beğenmediği’ şeklindeki haberlerin sayfalara düşmesinin ardından sarı-kırmızılı ekip, Brezilyalı 10 numarayı gündemine aldı.
B PLANI DEVREDE
Taffarel aracılığıyla öne çıkmak isteyen Galatasaray, Brezilyalı oyuncunun olumsuz cevabı ile karşılaştı. Barcelona ve İnter gibi dev kulüplerin radarında yer alan 26 yaşındaki futbolcunun, öncelikle bu teklifleri dinlemek istediği bildirildi. Buna karşılık geri adım atmayan Cimbom'un Lima'nın başını döndürecek bir teklif yapmaya hazırlandığı bildirildi. Lucescu'nun Belhanda'yı yetersiz bulduğunu söylemesinin ardından Galatasaray'ın Lima ile ilgilenmesi, 'takımın başına geçecek' iddialarını daha da güçlendirdi.
EVLERE SERVİS
Kariyeri boyunca 153 maça çıkan Lucas Lima, 16 gol atarken asistçi özelliğiyle dikkat çekti. 26 yaşındaki oyuncu, toplamda 30 gol pası verdi.
- 25 Temmuz 2017, Salı
- Güncelleme: 01:45
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Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor
Toplam 6
Yorum
uA cahil arkadaşlara duyurudur siyah ve beyaz da bir renk dir ayrıca o laf öyle değil erkek adam kanatlı takım tutmaz
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Dame N’Doye’un lakabı “Baba”
Toplam 2
Yorum
tsli abi druca baba ndoye dede amca dayı enişte işte trabzonspor
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Yeni transfer Fabian Castillo
Toplam 4
Yorum
hop yavaş geçensene bekleneni veremedi diyene cevap kastillo olmasaidi küme düşerdik bilmiyen yazmasın lan
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