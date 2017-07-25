 Lucescu istedi, Lima geliyor – Fotomaç – 25 Temmuz 2017
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    25 Temmuz 2017, Salı
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    Lucescu istedi, Lima geliyor

    Lucescu istedi, Lima geliyor

    Tecrübeli hocanın, ‘Belhanda’yı beğenmediği’ şeklindeki haberlerin sayfalara düşmesinin ardından sarı-kırmızılı ekip, Brezilyalı 10 numarayı gündemine aldı.

    Galatasaray'ın, transfer gündemine Fenerbahçe'nin de ilgilendiği 'yı eklediği ortaya çıktı. Belhanda'nın Sneijder'in yerini doldurma ihtimalinin zayıf görülmesinin ardından arayışlara başlayan Cimbom'da yeni hedef Brezilyalı on numara... Bu sezon transferde oldukça cömert davranan sarı-kırmızılı yönetimin, Lima için de kesenin ağzını açtığı ve ikna etmek için kulübün efsane isimleri arasında yer alan Claudio Taffarel'den yardım istediği öğrenildi.

    B PLANI DEVREDE
    Taffarel aracılığıyla öne çıkmak isteyen Galatasaray, Brezilyalı oyuncunun olumsuz cevabı ile karşılaştı. Barcelona ve İnter gibi dev kulüplerin radarında yer alan 26 yaşındaki futbolcunun, öncelikle bu teklifleri dinlemek istediği bildirildi. Buna karşılık geri adım atmayan Cimbom'un Lima'nın başını döndürecek bir teklif yapmaya hazırlandığı bildirildi. Lucescu'nun Belhanda'yı yetersiz bulduğunu söylemesinin ardından Galatasaray'ın Lima ile ilgilenmesi, 'takımın başına geçecek' iddialarını daha da güçlendirdi.

    EVLERE SERVİS
    Kariyeri boyunca 153 maça çıkan Lucas Lima, 16 gol atarken asistçi özelliğiyle dikkat çekti. 26 yaşındaki oyuncu, toplamda 30 gol pası verdi.
    1. 25 Temmuz 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:45
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