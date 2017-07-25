 Gomis, G.Saray’dan ayrılır mı? – Fotomaç – 25 Temmuz 2017
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    25 Temmuz 2017, Salı
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    Gomis, G.Saray’dan ayrılır mı?

    Gomis, G.Saray’dan ayrılır mı?

    , ’dan Fransız yıldızın alınmasını istedi.

    'ın oynadığı iki resmi maçta gol atamayan 'in yerine forvet arayışlarına girdiği, Carlos Bacca'ya yaptığı teklif sonrasında ortaya çıkmıştı. Bunun üzerinden çok geçmeden Fransa'dan sürpriz bir iddia geldi. 'nın da beklediği forvet transferini yapamadığı ortamda teknik direktör 'nın 4-3-3'ünün ortasına Gomis'i istediğini sportif direktör Andoni Zubizareta ile paylaştığı iddia edildi. Geçen sezon Marsilya'da kiralık olarak forma giyen Gomis'in bu transfere sıcak bakabileceği bildirildi.
    1. 25 Temmuz 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:10
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