 Galatasaray'dan Tudor ile devam kararı – Fotomaç – 25 Temmuz 2017
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    25 Temmuz 2017, Salı
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    Galatasaray'dan ile devam kararı

    Galatasaray'dan Tudor ile devam kararı

    UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda sürpriz bir şekilde İsveç ekibi Östersunds'a elenen Galatasaray'da bugün yönetim kurulu toplantısı gerçekleşti.

    Dursun Özbek başkanlığında Türk Telekom Stadyumu'nda toplanan Sarı-Kımızılı yöneticilerde gündem 'du. Alınan bu başarısız sonuç sebebi ile Tudor'un geleceğini konuşan Sarı-Kırmızılı yönetim, Hırvat teknik adamla devam kararı aldı.

    Henüz daha sezon başlamadan teknik adam değiştirmenin düzeni bozacağını düşünen yönetim kurulu Tudor için bir şans daha verdi.

    Toplantıda Galatasaraylı bazı yöneticilerin Lucescu ismini gündeme getirmesine rağmen bu talep onaylanmadı. Ancak Romen teknik adam için başka formül konuşulduğu öğrenildi.

    1. 25 Temmuz 2017, Salı
    2. Güncelleme: 21:39
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