Galatasaray'dan Tudor ile devam kararı
UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda sürpriz bir şekilde İsveç ekibi Östersunds'a elenen Galatasaray'da bugün yönetim kurulu toplantısı gerçekleşti.
Dursun Özbek başkanlığında Türk Telekom Stadyumu'nda toplanan Sarı-Kımızılı yöneticilerde gündem Tudor'du. Alınan bu başarısız sonuç sebebi ile Tudor'un geleceğini konuşan Sarı-Kırmızılı yönetim, Hırvat teknik adamla devam kararı aldı.
Henüz daha sezon başlamadan teknik adam değiştirmenin düzeni bozacağını düşünen yönetim kurulu Tudor için bir şans daha verdi.
Toplantıda Galatasaraylı bazı yöneticilerin Lucescu ismini gündeme getirmesine rağmen bu talep onaylanmadı. Ancak Romen teknik adam için başka formül konuşulduğu öğrenildi.
- 25 Temmuz 2017, Salı
- Güncelleme: 21:39
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Quaresma'nın arkadaşı forma yaktı!
Toplam 7
Yorum
TürkFB Elin yabancılarına bu primi veren maalesef bizim insanımız.Karşı takıma saygı duymak çokmu zor?
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Fenerbahçe'de Van Persie şoku
Toplam 2
Yorum
Ihtiyar kurt ÇÜRÜK ELMA.
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Fenerbahçe'de Van Persie şoku
Toplam 2
Yorum
OsSyFB Ne bekliyordunuz dakka bir gol bir... Her sene takımı kanat manyağı yapan yönetim neden ilk hamlesini en önemli bölgesine yapmaz?
Galatasaray'dan Tudor ile devam kararı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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