 Fener'in eski oyuncusu Aslan oluyor – Fotomaç – 25 Temmuz 2017
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    25 Temmuz 2017, Salı
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    Fener'in eski oyuncusu Aslan oluyor

    Fener'in eski oyuncusu Aslan oluyor

    , Cenk Gönen’in Malaga’ya transferinden sonra kadroda azalan kaleci sorununu Bursaspor’un file bekçisi Mert Günok ile çözecek.

    Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, kaleci sorununu da çözmek üzere. Kadrosunda Fernando Muslera'dan sonra deneyimli bir file bekçisini bulundurmak isteyen sarı-kırmızılılar, Cenk Gönen'in İspanyol ekibi Malaga'ya transferinden sonra boşluğu dolduruyor. 'ın hedefinde Bursaspor'un 28 yaşındaki kalecisi Mert Günok var. Başarılı file bekçisi için yeşil-beyazlılarla görüşme halinde olan sarı-kırmızılıların Günok'un transferini en kısa süre bitirmesi bekleniyor.

    Bursaspor Başkanı Ali Ay da Bursa'da yerel bir televizyona yaptığı açıklamada, Mert'in transfer için Galatasaray ile anlaşmak üzere olduklarını belirtti.
    Mert, futbola Fenerbahçe alt yapısında başladı. 2015-2016 sezonunda Bursaspor'a transfer olan deneyimli file bekçisi, yeşil-beyazlılar ile 2 sezonda 30 maça çıktı ve 46 gol yedi. Geçtiğimiz sezon Bursa ekibi ile Süper Lig maçında oynamayan Günok, Ziraat Türkiye Kupası'nda 7 maçta mücadele etti. Başarılı kaleci, A Milli Futbol Takımı'nda da 6 müsabakada görev aldı.
    1. 25 Temmuz 2017, Salı
    2. Güncelleme: 11:36
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