Fener'in eski oyuncusu Aslan oluyor
Galatasaray, Cenk Gönen’in Malaga’ya transferinden sonra kadroda azalan kaleci sorununu Bursaspor’un file bekçisi Mert Günok ile çözecek.
Bursaspor Başkanı Ali Ay da Bursa'da yerel bir televizyona yaptığı açıklamada, Mert'in transfer için Galatasaray ile anlaşmak üzere olduklarını belirtti.
Mert, futbola Fenerbahçe alt yapısında başladı. 2015-2016 sezonunda Bursaspor'a transfer olan deneyimli file bekçisi, yeşil-beyazlılar ile 2 sezonda 30 maça çıktı ve 46 gol yedi. Geçtiğimiz sezon Bursa ekibi ile Süper Lig maçında oynamayan Günok, Ziraat Türkiye Kupası'nda 7 maçta mücadele etti. Başarılı kaleci, A Milli Futbol Takımı'nda da 6 müsabakada görev aldı.
- 25 Temmuz 2017, Salı
- Güncelleme: 11:36
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Süper Kupa maçı 20.45’te ATV’de
Toplam 3
Yorum
Gonyaspor Gel konyada oynayalım kardeş konyanın stadı daha büyük ;)
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Var mısın? Yok musun?
Toplam 18
Yorum
eraycan ş.ligine pektemek ve cenk ile gidersek devler karşısında hüsrana uğrayacağız oyuncu alacağız takıma uyum sağlayacak mı oda var acele biraz
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Yabancı Saray!
Toplam 17
Yorum
Aslan BU SISTEMI ISTEMEDIK 4.YILDIZI TAKTIGIMIZDA AZIZ YILDIRIM VE TFF ORTAK OLARAK BÖYLE ISTEDI GALATASARAYA RAGMEN YASALASTI BIZDE UYGULUYORUZ
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