 En başarılı satış Maicon! – Fotomaç – 25 Temmuz 2017
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    25 Temmuz 2017, Salı
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    En başarılı satış !

    En başarılı satış Maicon!
    yönetiminin oyuncu satışı Fox Sports tarafından sert şekilde eleştirilirken sadece operasyonunun başarısı gündeme getirildi. Alınan rakam ve yapılan işlemin sezonun en başarılı satışı olduğunun altı çizildi. Galatasaray, 7 milyon euro bonservis, 1 milyon euro da bonus karşılığı Brezilyalı futbolcuyu kadrosuna katmıştı.
    1. 25 Temmuz 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:23
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