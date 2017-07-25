Emre Aydın’dan tepki
Ünlü popçu, Twitter’dan Dursun Özbek ve Igor Tudor’a yüklendi. Emre Aydın “Er ya da geç gideceksiniz. Sahi siz Galatasaray’ı seviyor musunuz?” yazdı.
SOĞUK ODA NEREDE!
Emre Aydın'ın paylaşımına Galatasaray taraftarından da birçok etkileşim geldi. Bir taraftar, Aydın'ın 'Soğuk odalar' şarkısından esinlenerek "Nerede abi soğuk odalar, ciğerimiz yanıyor" yazdı. Bir diğeri ise kulübe başkan olmasını istedi.
- 25 Temmuz 2017, Salı
- Güncelleme: 01:27
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Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor
Toplam 6
Yorum
uA cahil arkadaşlara duyurudur siyah ve beyaz da bir renk dir ayrıca o laf öyle değil erkek adam kanatlı takım tutmaz
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Dame N’Doye’un lakabı “Baba”
Toplam 2
Yorum
tsli abi druca baba ndoye dede amca dayı enişte işte trabzonspor
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Yeni transfer Fabian Castillo
Toplam 4
Yorum
hop yavaş geçensene bekleneni veremedi diyene cevap kastillo olmasaidi küme düşerdik bilmiyen yazmasın lan
Emre Aydın’dan tepki haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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