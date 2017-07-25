 Emre Aydın’dan tepki – Fotomaç – 25 Temmuz 2017
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    25 Temmuz 2017, Salı
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    ’dan tepki

    Emre Aydın’dan tepki

    Ünlü popçu, Twitter’dan Dursun Özbek ve Igor Tudor’a yüklendi. “Er ya da geç gideceksiniz. Sahi siz ’ı seviyor musunuz?” yazdı.

    'ın Östersunds'a elendikten sonra başkan Dursun Özbek ve teknik direktör Igor Tudor'a tepkiler dinmiyor. Son olarak ünlü popçu Emre Aydın da twitter lesabından hedefteki ikiliye yüklendi. Aydın, Özbek ve Tudor'un birlikte oldukları bir fotoğrafı paylaştı, "Er ya da geç gideceksiniz. Sebep olduğunu tahribat kalacak geriye. Üzülecek misiniz? Sahi siz seviyor musunuz Galatasaray'ı?" yazdı.

    SOĞUK ODA NEREDE!
    'ın paylaşımına Galatasaray taraftarından da birçok etkileşim geldi. Bir taraftar, Aydın'ın 'Soğuk odalar' şarkısından esinlenerek "Nerede abi soğuk odalar, ciğerimiz yanıyor" yazdı. Bir diğeri ise kulübe başkan olmasını istedi.
    1. 25 Temmuz 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:27
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