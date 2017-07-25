 Dursun Özbek değişmeli! – Fotomaç – 25 Temmuz 2017
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    25 Temmuz 2017, Salı
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    değişmeli!

    Dursun Özbek değişmeli!

    Aslan'ın eski başkanı , 'in yanlış yolda olduğunu söyledi.

    Yarsuvat "Son 2 sezonda başarısızlığın faturası hep takıma kesildi. Başkan 'Takımı değiştireceğiz' dedi. Takım değil öncelikle değişmeli" diye konuştu.

    'TARAFTAR ÇOK HAKLI'
    Duygun Yarsuvat, Dursun Özbek döneminde Galatasaray tarihinde görülmemiş hatalar yapıldığını belirtti. Yarsuvat "Bu halde seçime kadar dayansanız bile üyeler sizi yeniden seçmez" dedi.
    1. 25 Temmuz 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:28
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