Dursun Özbek değişmeli!
Aslan'ın eski başkanı Duygun Yarsuvat, Dursun Özbek'in yanlış yolda olduğunu söyledi.
'TARAFTAR ÇOK HAKLI'
Duygun Yarsuvat, Dursun Özbek döneminde Galatasaray tarihinde görülmemiş hatalar yapıldığını belirtti. Yarsuvat "Bu halde seçime kadar dayansanız bile üyeler sizi yeniden seçmez" dedi.
- 25 Temmuz 2017, Salı
- Güncelleme: 01:28
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Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor
Toplam 6
Yorum
uA cahil arkadaşlara duyurudur siyah ve beyaz da bir renk dir ayrıca o laf öyle değil erkek adam kanatlı takım tutmaz
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Dame N’Doye’un lakabı “Baba”
Toplam 2
Yorum
tsli abi druca baba ndoye dede amca dayı enişte işte trabzonspor
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Yeni transfer Fabian Castillo
Toplam 4
Yorum
hop yavaş geçensene bekleneni veremedi diyene cevap kastillo olmasaidi küme düşerdik bilmiyen yazmasın lan
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