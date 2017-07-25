Cenk Ergün transfer için Ankara'ya gitti
Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün, Osmanlıspor forması giyen Papa Alioune N'diaye'nin transferi için Ankara'ya gitti.
Galatasaray'da transfer hareketliliği devam ediyor. Sarı-kırmızılı takımın Futbol Direktörü Cenk Ergün, Osmanlıspor'un orta saha oyuncusu N'Diaye'yi transfer etmek için Ankara'ya gitti.
Senegalli oyuncunun adı West Ham United'la da anılıyordu.
- 25 Temmuz 2017, Salı
- Güncelleme: 11:57
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sabri vatkenaydu samtaymz hocam?rüstü dontluk etdi tabela.rüstü de vatkenhidu samtaymz. Hocam annadin sen onu?
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sivasli yusuf sevgili gs amaclari filan yok bunlarin büyük galatasaray uyaniyor ,ödleri kopuyor,ah birde su icimizdeki irlandalilar olmasa eski baskanlar
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