 Cenk Ergün transfer için Ankara'ya gitti – Fotomaç – 25 Temmuz 2017
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    25 Temmuz 2017, Salı
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    Cenk Ergün transfer için Ankara'ya gitti

    Cenk Ergün transfer için Ankara'ya gitti

    Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün, Osmanlıspor forması giyen Papa Alioune N'diaye'nin transferi için Ankara'ya gitti.

    Galatasaray'da transfer hareketliliği devam ediyor. Sarı-kırmızılı takımın Futbol Direktörü Cenk Ergün, Osmanlıspor'un orta saha oyuncusu N'Diaye'yi transfer etmek için Ankara'ya gitti.

    Senegalli oyuncunun adı West Ham United'la da anılıyordu.

    1. 25 Temmuz 2017, Salı
    2. Güncelleme: 11:57
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