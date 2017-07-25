Bonservisini alın
Denayer’i isteyen G.Saray’a Manchester City’den yanıt geldi.
Yeniden Galatasaray forması giymeyi çok isteyen Denayer, transfer sezonu içinde Premier Ligi'nde başka bir takımla anlaşamaz, Galatasaray da İngilizlerin inadını kırarsa düşük de olsa anlaşma zemini aranacak. Ancak bu transferin olsa dahi Ağustos ayının son günlerinde gerçekleşebileceği belirtiliyor.
- 25 Temmuz 2017, Salı
- Güncelleme: 01:30
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Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor
Toplam 6
Yorum
uA cahil arkadaşlara duyurudur siyah ve beyaz da bir renk dir ayrıca o laf öyle değil erkek adam kanatlı takım tutmaz
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Dame N’Doye’un lakabı “Baba”
Toplam 2
Yorum
tsli abi druca baba ndoye dede amca dayı enişte işte trabzonspor
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Yeni transfer Fabian Castillo
Toplam 4
Yorum
hop yavaş geçensene bekleneni veremedi diyene cevap kastillo olmasaidi küme düşerdik bilmiyen yazmasın lan
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