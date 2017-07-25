 Bonservisini alın – Fotomaç – 25 Temmuz 2017
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    25 Temmuz 2017, Salı
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    Bonservisini alın

    Bonservisini alın

    Denayer’i isteyen G.Saray’a ’den yanıt geldi.

    'i yeniden kiralamak isteyen 'a, 'den olumsuz yanıt geldi. Pep Guardiola'nın, "Premier Lig'de kalmalı ve kendini, futbolunu geliştirmeli. Türkiye'ye gidecekse bonservisi ile gitsin" diyerek Galatasaray'a transferine karşı çıktığı belirtildi.

    Yeniden Galatasaray forması giymeyi çok isteyen Denayer, transfer sezonu içinde Premier Ligi'nde başka bir takımla anlaşamaz, Galatasaray da İngilizlerin inadını kırarsa düşük de olsa anlaşma zemini aranacak. Ancak bu transferin olsa dahi Ağustos ayının son günlerinde gerçekleşebileceği belirtiliyor.
    1. 25 Temmuz 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:30
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