Ailesini özledi!

Galatasaray'ın İstanbul'a getirdiği ve genç takım için düşündüğü Mathias Olivera transferi olumsuz sonuçlandı. Muslera ve scout ekibinin tavsiyesi üzerine İstanbul'a getirilen 18 yaşındaki sol bekin, ailevi nedenlerden ötürü Galatasaray'a transferinin gerçekleşmediği ileri sürüldü.