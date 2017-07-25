 Ailesini özledi! – Fotomaç – 25 Temmuz 2017
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    25 Temmuz 2017, Salı
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    Ailesini özledi!

    Ailesini özledi!
    Galatasaray'ın İstanbul'a getirdiği ve genç takım için düşündüğü Mathias Olivera transferi olumsuz sonuçlandı. Muslera ve scout ekibinin tavsiyesi üzerine İstanbul'a getirilen 18 yaşındaki sol bekin, ailevi nedenlerden ötürü Galatasaray'a transferinin gerçekleşmediği ileri sürüldü.
    1. 25 Temmuz 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:31
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