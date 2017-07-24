Yeni savaşçı Fernando G.Saray'da!
Brezilyalı futbolcuyu 4 yıllığına kadrosuna katan sarı-kırmızılı ekip, bonservis bedeli olarak Manchester City’ye 8 milyon Euro ödeyecek.
Orta sahada hırsı ve mücadelesi ile tanınan ve yeni Melo olması beklenilen 30 yaşındaki Fernando ile 3+1 yıllık kontrat imzalayacağı ifade edildi. Fernando'nun Galatasaray'dan sezon başına net 4 milyon euro alacağı bilgisi verildi.
İngiliz basını da transfere yer verirken Fernando için Valencia'nın Galatasaray'a rakip olduğunu belirtildi. Sarı kırmızılıların verdiği teklifin İspanyollar'ı geçtiği ve Brezilyalı oyuncunun, Galatasaray'ı seçtiği vurgulandı. Transferin kısa süre içinde açıklanması bekleniyor.
MAİCON İLE OYNADI
Galatasaray, Maicon ve Mariano'nun ardından üçüncü Brezilyalıyı kadrosuna kattı. Ayrıca Maicon ile Fernando, Porto'da birlikte forma giymişti.
GUARDİOLA ONAY VERDİ
İngiliz basını, Manchester City Menajeri Pep Guardiola'nın maaş bütçesinde yer açmak istediği ve bu nedenle Fernando'nun satışına onay verdiğinin altını çizdi. Guardiola'dan onay gelmesi sonrası taraflar arasında anlaşmaların sağladığı ifade edildi.
ARSENAL'DEN ELNENY YEDEKTE
Fernando'nun transferini bitiren Galatasaray'ın Arsenal ile de masaya oturduğu öğrenildi. Londra'ya giden Sportif Direktör Cenk Ergün'ün Faslı ön libero Mohamed Elneny'yi sorduğu ve iki sezon önce Basel'den 12.5 milyon euro'ya aldığı oyuncu için Arsenal'in olumlu cevap verdiği bildirildi. Fernando ile son dakikada pürüz çıkma ihtimaline karşılık Elneny yedekte bekletilecek.
- 24 Temmuz 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 00:41
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Muharrem Usta: Ayağa kalk Trabzon
Toplam 12
Yorum
ÜSTATDAN HABER VAR BİZ SAVAŞ ÇAKIR,YAĞIZ , YAZICI VE BEŞİR GİBİ GENÇ YETENEKLERİ ERSUN HOCA KAYBETSİN DİYE YETİŞTİRMEDİK.BOŞ BOŞ TRANSFERLER YABTINIZ HESABINI
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Muharrem Usta: Ayağa kalk Trabzon
Toplam 12
Yorum
üstat ben savaş çakırı , yağızı, yusuf yazıcıyı, melihkabasakalı, beşiri ersun hoca harcasın diye yetiştirmedim çık tiribüne kendin bağır
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Muharrem Usta: Ayağa kalk Trabzon
Toplam 12
Yorum
taraftar ersun hocanın ipini tuttun başkanım inşallah elinde kalmaz savaş çakır ile yağız gibi genç yeteneklere biraz daha şans verseidin transferler
Yeni savaşçı Fernando G.Saray'da! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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