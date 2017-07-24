 Yeni savaşçı Fernando G.Saray'da! – Fotomaç – 24 Temmuz 2017
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    24 Temmuz 2017, Pazartesi
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    Yeni savaşçı G.Saray'da!

    Yeni savaşçı Fernando G.Saray'da!

    Brezilyalı futbolcuyu 4 yıllığına kadrosuna katan sarı-kırmızılı ekip, bonservis bedeli olarak Manchester City’ye 8 milyon Euro ödeyecek.

    Transfer piyasasını sallayan Galatasaray'a bir uçak da İngiltere'den geliyor. Selçuk ve Tolga'nın performansından memnun olmayan ve De Jong'u gözden çıkaran sarı-kırmızılılar, Fernando'yu kadrosuna kattı. Takımın Avrupa'ya veda etmesinin ardından yeniden kolları sıvayan 'ın Manchester City'yi 8 milyon euro'ya ikna ettiği belirtildi.

    Orta sahada hırsı ve mücadelesi ile tanınan ve yeni Melo olması beklenilen 30 yaşındaki ile 3+1 yıllık kontrat imzalayacağı ifade edildi. Fernando'nun Galatasaray'dan sezon başına net 4 milyon euro alacağı bilgisi verildi.

    İngiliz basını da transfere yer verirken Fernando için Valencia'nın Galatasaray'a rakip olduğunu belirtildi. Sarı kırmızılıların verdiği teklifin İspanyollar'ı geçtiği ve Brezilyalı oyuncunun, Galatasaray'ı seçtiği vurgulandı. Transferin kısa süre içinde açıklanması bekleniyor.

    MAİCON İLE OYNADI
    Galatasaray, Maicon ve Mariano'nun ardından üçüncü Brezilyalıyı kadrosuna kattı. Ayrıca Maicon ile Fernando, Porto'da birlikte forma giymişti.

    GUARDİOLA ONAY VERDİ
    İngiliz basını, Manchester City Menajeri Pep Guardiola'nın maaş bütçesinde yer açmak istediği ve bu nedenle Fernando'nun satışına onay verdiğinin altını çizdi. Guardiola'dan onay gelmesi sonrası taraflar arasında anlaşmaların sağladığı ifade edildi.

    ARSENAL'DEN ELNENY YEDEKTE
    Fernando'nun transferini bitiren Galatasaray'ın Arsenal ile de masaya oturduğu öğrenildi. Londra'ya giden Sportif Direktör Cenk Ergün'ün Faslı ön libero Mohamed Elneny'yi sorduğu ve iki sezon önce Basel'den 12.5 milyon euro'ya aldığı oyuncu için Arsenal'in olumlu cevap verdiği bildirildi. Fernando ile son dakikada pürüz çıkma ihtimaline karşılık Elneny yedekte bekletilecek.
    1. 24 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:41
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