 Umutlar Serdar’da – Fotomaç – 24 Temmuz 2017
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    24 Temmuz 2017, Pazartesi
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    Umutlar Serdar’da

    Umutlar Serdar’da
    Ahmet Çalık'ın Östersunds maçında yedirdiği gol sonrası kenara çekilmesi bekleniyor. Geçen sezonun büyük bölümünü sakat geçiren Serdar Aziz de artık forma bekliyor. Maicon-Serdar ikilisi ile çare aranacak.
    1. 24 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:59
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