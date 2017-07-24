 Tudor felaketi! – Fotomaç – 24 Temmuz 2017
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    24 Temmuz 2017, Pazartesi
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    Tudor felaketi!

    Tudor felaketi!

    Liderin 5 puan gerisinde aldığı Cimbom’u şampiyon yapması için getirilen Tudor’la çöküş sürüyor. Östersunds faciası sonrası camiada umut kalmadı.

    geçen sezon futbol olarak yetersiz görülse de Jan Olde Riekerink döneminde puan cetvelinde zirveyi zorluyordu. İçerdeki Kayseri yenilgisi sonrası Hollandalı gönderilmiş yerine Igor Tudor getirilmişti. Yönetim, Hırvat hocadan, 5 puan öndeki lideri yakalayıp takımı şampiyon yapmasını bekliyordu. Ancak takımın hiç bilmediği 3'lü sistem ısrarı, kadro istikrarsızlığı ve Sneijder, Bruma, De Jong gibi oyuncularla yaşadığı restleşmeler Aslan'ı aşağı çekti. Öyle ki şampiyonluk beklenirken Galatasaray güçlükle 4'üncü olabildi.

    BU SEZON BİTER Mİ!
    Sürekli hoca değiştiren başkan Özbek, Tudor'un arkasında durma kararı aldı. Bu da Östersunds faciası olarak patladı. Sarı-kırmızılılar şimdi "Dünya yatırım yapılan bu sezon Tudor'la biter mi" diye kara kara düşünüyor.

    TAZMİNATI 5 MAAŞ
    Alınan başarısız sonuçlarla topun ağzına gelen 'un tazminat detayları da belli oldu. Cimbom, Hırvat çalıştırıcı ile yolları ayırmaya karar verirse 5 maaş ödemek zorunda. Bu da 500 bin euro ediyor.

    ÖSTERSUNDS 3-0 YENİLDİ!
    Igor Tudor'un çözemediği Östersunds, İsveç Ligi'nde darmadağın oldu. Cimbom'u Avrupa Kupaları'nın dışına iten Östersunds, Djurgarden'e deplasmanda 3-0 kaybetti. Bu skor sarı-kırmızılıları daha da kahretti.
    1. 24 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:57
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