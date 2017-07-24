Tudor felaketi!
Liderin 5 puan gerisinde aldığı Cimbom’u şampiyon yapması için getirilen Tudor’la çöküş sürüyor. Östersunds faciası sonrası camiada umut kalmadı.
BU SEZON BİTER Mİ!
Sürekli hoca değiştiren başkan Özbek, Tudor'un arkasında durma kararı aldı. Bu da Östersunds faciası olarak patladı. Sarı-kırmızılılar şimdi "Dünya yatırım yapılan bu sezon Tudor'la biter mi" diye kara kara düşünüyor.
TAZMİNATI 5 MAAŞ
Alınan başarısız sonuçlarla topun ağzına gelen Igor Tudor'un tazminat detayları da belli oldu. Cimbom, Hırvat çalıştırıcı ile yolları ayırmaya karar verirse 5 maaş ödemek zorunda. Bu da 500 bin euro ediyor.
ÖSTERSUNDS 3-0 YENİLDİ!
Igor Tudor'un çözemediği Östersunds, İsveç Ligi'nde darmadağın oldu. Cimbom'u Avrupa Kupaları'nın dışına iten Östersunds, Djurgarden'e deplasmanda 3-0 kaybetti. Bu skor sarı-kırmızılıları daha da kahretti.
- 24 Temmuz 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 00:57
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Muharrem Usta: Ayağa kalk Trabzon
Toplam 12
Yorum
ÜSTATDAN HABER VAR BİZ SAVAŞ ÇAKIR,YAĞIZ , YAZICI VE BEŞİR GİBİ GENÇ YETENEKLERİ ERSUN HOCA KAYBETSİN DİYE YETİŞTİRMEDİK.BOŞ BOŞ TRANSFERLER YABTINIZ HESABINI
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Muharrem Usta: Ayağa kalk Trabzon
Toplam 12
Yorum
üstat ben savaş çakırı , yağızı, yusuf yazıcıyı, melihkabasakalı, beşiri ersun hoca harcasın diye yetiştirmedim çık tiribüne kendin bağır
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Muharrem Usta: Ayağa kalk Trabzon
Toplam 12
Yorum
taraftar ersun hocanın ipini tuttun başkanım inşallah elinde kalmaz savaş çakır ile yağız gibi genç yeteneklere biraz daha şans verseidin transferler
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