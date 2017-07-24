 Selçuk satışta! – Fotomaç – 24 Temmuz 2017
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    24 Temmuz 2017, Pazartesi
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    Selçuk satışta!

    Selçuk satışta!

    Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek ve Igor Tudor gibi kaptan da tepki çeken isimler arasında...

    Tecrübeli oyuncunun, Östersunds karşısında sergilediği performansı büyük eleştiri alırken bir sarı-kırmızılı taraftar tarafından satış listesine konuldu. Twitter'da @cimbomrh isimli kullanıcı, Selçuk'a 1 milyon lira fiyat biçerken yanında Yasin Öztekin'i de bedava vereceğini yazdı.
    1. 24 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:32
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