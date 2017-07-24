Selçuk satışta!

Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek ve Igor Tudor gibi kaptan Selçuk İnan da tepki çeken isimler arasında...

Tecrübeli oyuncunun, Östersunds karşısında sergilediği performansı büyük eleştiri alırken bir sarı-kırmızılı taraftar tarafından satış listesine konuldu. Twitter'da @cimbomrh isimli kullanıcı, Selçuk'a 1 milyon lira fiyat biçerken yanında Yasin Öztekin'i de bedava vereceğini yazdı.