 Rennes işleri bozdu – Fotomaç – 24 Temmuz 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    24 Temmuz 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Rennes işleri bozdu

    Rennes işleri bozdu

    Sağ kanada Feghouli’yi monte etmek isteyen Cimbom’a kötü haber.

    Galatasaray'a şoku... Daha önce Cezayir Milli Takımı'nı çalıştıran Cristian Gourcoff, milli takımdan eski öğrencisi için devreye girdi. Rennes'in teknik direktörü Gourcuff, Cezayirli oyuncu ile Paris'te bir araya geldi ve Rennes'e gelmesini istedi. Fransız L'Equipe, West Ham'ın ikna olmasından sonra Feghouli'nin Rennes'e imza atabileceğini yazdı. Galatasaray, Feghouli'ye yıllık 3.2 milyon euro'dan 4 yıllık kontrat önermişti.
    1. 24 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:32
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Rennes işleri bozdu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.