 'Kurtar bizi Baba!' – Fotomaç – 24 Temmuz 2017
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HEPSİ
    24 Temmuz 2017, Pazartesi
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    'Kurtar bizi Baba!'

    'Kurtar bizi Baba!'

    Ezeli rakipler transferlerin fotoğraflarının altına “Come to...” (Gel) yazıyor. Galatasaraylılar ise Albayrak’a böyle sesleniyor: ''Kurtar bizi Baba''

    'ın kötü gidişatı sürerken taraftarlar umut olarak geçmişte yaşanan parlak günlerin mimarlarından Abdurrahim Albayrak'a sarıldı. Galatasaraylılar, Albayrak'ın İnstagrama yüklediği fotoğrafların altına "Kurtar bizi Baba", "Geri dön ne olur geri dön", "Gel beraber mesut olalım" şeklinde yorumlar atıyor.

    2018'DEKİ SEÇİM İÇİN SÖZ VERMİŞTİ
    Camianın sevilen ismi yeterince dinlendiğini belirterek 2018 yılını işaret etmişti. Bu tarihteki başkanlık seçimi için de 3 kere aday olacağını ifade etmişti. Dursun Özbek yönetiminin kötü gidişi sonrası gözler Albayrak'a çevrildi.
    1. 24 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:40
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