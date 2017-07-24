'Kurtar bizi Baba!'
Ezeli rakipler transferlerin fotoğraflarının altına “Come to...” (Gel) yazıyor. Galatasaraylılar ise Albayrak’a böyle sesleniyor: ''Kurtar bizi Baba''
2018'DEKİ SEÇİM İÇİN SÖZ VERMİŞTİ
Camianın sevilen ismi Abdurrahim Albayrak yeterince dinlendiğini belirterek 2018 yılını işaret etmişti. Bu tarihteki başkanlık seçimi için de 3 kere aday olacağını ifade etmişti. Dursun Özbek yönetiminin kötü gidişi sonrası gözler Albayrak'a çevrildi.
- 24 Temmuz 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 00:40
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Muharrem Usta: Ayağa kalk Trabzon
Toplam 12
Yorum
ÜSTATDAN HABER VAR BİZ SAVAŞ ÇAKIR,YAĞIZ , YAZICI VE BEŞİR GİBİ GENÇ YETENEKLERİ ERSUN HOCA KAYBETSİN DİYE YETİŞTİRMEDİK.BOŞ BOŞ TRANSFERLER YABTINIZ HESABINI
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Muharrem Usta: Ayağa kalk Trabzon
Toplam 12
Yorum
üstat ben savaş çakırı , yağızı, yusuf yazıcıyı, melihkabasakalı, beşiri ersun hoca harcasın diye yetiştirmedim çık tiribüne kendin bağır
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Muharrem Usta: Ayağa kalk Trabzon
Toplam 12
Yorum
taraftar ersun hocanın ipini tuttun başkanım inşallah elinde kalmaz savaş çakır ile yağız gibi genç yeteneklere biraz daha şans verseidin transferler
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