 Kombine durdu – Fotomaç – 24 Temmuz 2017
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    24 Temmuz 2017, Pazartesi
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    Kombine durdu

    Kombine durdu

    Östersunds’a elenmek mali açıdan da vurdu.

    , mutlak favori çıktığı Östersunds eşleşmesinde tarihi bir hezimetle elenince önemli gelir kapılarından biri kapandı. Sarı-kırmızılılar, Bafetimbi Gomis, Younes Belhanda, Maicon Roque transferleriyle 25 bini aşkın kombine satarken İsveç temsilcisine elendikten sonra taraftarların ilgisi yok denecek kadar azaldı. Günde 100-150 kombine satışı artık tek tük yapılıyor. Forma satışları iyi gitmiyor.

    THY DE GİTTİ
    Cimbom, Avrupa Kupası maçları için Türk Hava Yolları ile anlaşma yapmıştı. Ancak bu reklam anlaşması sadece 2 maç sürdü. Sarı-kırmızılılar adı sanı duyulmamış İsveç ekibi Östersunds'a elenince THY anlaşması da sona erdi.
    1. 24 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:38
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