 G.Saray'da hazırlıklar sürdü – Fotomaç – 24 Temmuz 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    24 Temmuz 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    G.Saray'da hazırlıklar sürdü

    G.Saray'da hazırlıklar sürdü

    Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

    Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Igor Tudor yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen idmana ısınma hareketleriyle başlayan futbolcuların, daha sonra dar alanda pas çalışması yaptığı bildirildi.

    Antrenmanın koşu, topa sahip olma çalışmaları ve dar alanda oynanan maçla tamamlandığı duyuruldu.

    Sarı-kırmızılı takım, bir günlük iznin ardından hazırlıklarını 26 Temmuz Çarşamba günü yapacağı antrenmanla sürdürecek.

    1. 24 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 17:11
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    G.Saray'da hazırlıklar sürdü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.