G.Saray'da hazırlıklar sürdü
Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Igor Tudor yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen idmana ısınma hareketleriyle başlayan futbolcuların, daha sonra dar alanda pas çalışması yaptığı bildirildi.
Antrenmanın koşu, topa sahip olma çalışmaları ve dar alanda oynanan maçla tamamlandığı duyuruldu.
Sarı-kırmızılı takım, bir günlük iznin ardından hazırlıklarını 26 Temmuz Çarşamba günü yapacağı antrenmanla sürdürecek.
- 24 Temmuz 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 17:11
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F.Bahçe'nin yeni golcüsü Eto'o
Toplam 57
Yorum
ŞAMPİYONFENER Avrupa kupasına katılıcak bir takım zaten eto bunu da istiyordu antalyasporla son senesinde avrupa ligine gitmek istiyordu düşünmedn evt der
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F.Bahçe'nin yeni golcüsü Eto'o
Toplam 57
Yorum
bjk hayal dünyasında yaşamak ne güzel dimi.hasan ortalar eto bastonla çakar .rpv dirsek atar gol olur..sanıyosun ama gerçekler can yakar
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F.Bahçe'nin yeni golcüsü Eto'o
Toplam 57
Yorum
tolga Perez i beklerken eto forvete bak eto - persie HALI SAHADA OYNAMIYORUZ MAÇI bunlar forvet olursa topal ve souza ikilisini bozamazsın...
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