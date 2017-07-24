 Gomis-Belhanda sorunu – Fotomaç – 24 Temmuz 2017
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    24 Temmuz 2017, Pazartesi
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    Gomis-Belhanda sorunu

    Gomis-Belhanda sorunu

    İki yıldızın Östersunds’a karşı etkisiz görüntüsü can sıktı. Tudor, onları işletecek formülü arıyor.

    Cimbom'un ciddi yatırım yaptığı Bafetimbi Gomis ve Younes Belhanda'nın Östersunds mücadelelerindeki silik performansları endişe verdi. İki maçta da forma giyen Gomis, ceza sahası içinde topla çok az buluşabildi. İkinci karşılaşmada forma giyen Belhanda da takımı hiç organize edemedi. Teknik direktör Igor Tudor, planları dahilinde büyük önem taşıyan bu ikiliyi daha etkin kılmak için değişik formüller üzerinde duruyor.
    1. 24 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:59
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