Gomis-Belhanda sorunu

İki yıldızın Östersunds’a karşı etkisiz görüntüsü can sıktı. Tudor, onları işletecek formülü arıyor.

Cimbom'un ciddi yatırım yaptığı Bafetimbi Gomis ve Younes Belhanda'nın Östersunds mücadelelerindeki silik performansları endişe verdi. İki maçta da forma giyen Gomis, ceza sahası içinde topla çok az buluşabildi. İkinci karşılaşmada forma giyen Belhanda da takımı hiç organize edemedi. Teknik direktör Igor Tudor, planları dahilinde büyük önem taşıyan bu ikiliyi daha etkin kılmak için değişik formüller üzerinde duruyor.