Feghouli Galatasaray'da
Galatasaraylılar müjde! Transferde beşinci uçaktan inecek yıldız belli oldu: Sofiane Feghouli... West Ham’ın Cezayirli sağ kanat oyuncusuyla dört yıllığına anlaşma sağlandı
Ergün'ün, Avrupa'ya veda etmenin üzüntüsünü yaşayan G.Saraylı taraftarların yüzünü güldürecek açıklaması şöyle: "Feghouli ile bire bir görüştük. Umarım mutlu sona ulaşacağız. Temaslarımız devam ediyor. Bu hafta içinde transfer netleşebilir diye tahmin ediyorum." Dört yıl için el sıkışılan 27 yaşındaki Feghouli'ye yıllık 3 milyon euro garanti ücret, West Ham'a ise 4.5 milyon euro bonservis bedeli ödeneceği öğrenildi.
- 24 Temmuz 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 22:24
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F.Bahçe'nin yeni golcüsü Eto'o
Toplam 108
Yorum
musto adamlar açıkladı böyle birşey yok die
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Selçuk satışta!
Toplam 19
Yorum
Gsli selcukla yasini langırtta bile oynatmam ne di Gsli selcukla yasini langırtta bile oynatmam ne diyosun sen.
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F.Bahçe'nin yeni golcüsü Eto'o
Toplam 108
Yorum
ZX Sen Pele'yi hiç seyretmemişsin. Futboldan az çok anlayan biri bu kıyaslamayı yapmaz.Sizinle hzırlık maçı için gelmişti, seyredenlere sor..
Feghouli Galatasaray'da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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