 Feghouli Galatasaray'da – Fotomaç – 24 Temmuz 2017
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    24 Temmuz 2017, Pazartesi
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    Galatasaray'da

    Feghouli Galatasaray'da

    Galatasaraylılar müjde! Transferde beşinci uçaktan inecek yıldız belli oldu: Sofiane ... West Ham’ın Cezayirli sağ kanat oyuncusuyla dört yıllığına anlaşma sağlandı

    Transferde ilk dört uçakla Mariano, Gomis, Maicon ve Belhanda'yı getiren Galatasaray, bir büyük yıldızı daha kadrosuna katıyor. Sarı-kırmızılı ekip uzun süredir peşinde olduğu Sofiane 'yi sonunda ikna etmeyi başarırken, dev transfer müjdesini yönetici Cenk Ergün verdi. Başkan Dursun Özbek'le birlikte çıktıkları Fransa seferinden dönen Ergün, Feghouli'yle görüştüklerini ve transferin bu hafta içinde biteceğini söyledi.

    Ergün'ün, Avrupa'ya veda etmenin üzüntüsünü yaşayan G.Saraylı taraftarların yüzünü güldürecek açıklaması şöyle: "Feghouli ile bire bir görüştük. Umarım mutlu sona ulaşacağız. Temaslarımız devam ediyor. Bu hafta içinde transfer netleşebilir diye tahmin ediyorum." Dört yıl için el sıkışılan 27 yaşındaki Feghouli'ye yıllık 3 milyon euro garanti ücret, West Ham'a ise 4.5 milyon euro bonservis bedeli ödeneceği öğrenildi.
    1. 24 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:24
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