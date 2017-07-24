 Defansın soluna Costa – Fotomaç – 24 Temmuz 2017
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    24 Temmuz 2017, Pazartesi
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    Defansın soluna Costa

    Defansın soluna Costa

    Strinic ile anılan Galatasaray, Villarreal’li yıldızı da gündemine aldı.

    Carole'un vasat performansının ardından yeniden sol bek arayışlarını hızlandıran Galatasaray, Hırvat Strinic'in ardından Villarreal'den Jaume Costa ile de yeniden masaya oturdu. Daha önce İspanyol futbolcuyla anlaşan yönetim, Villarreal'i ikna edememişti.

    İspanya'nın önde gelen gazetelerinden Marca, Galatasaray'ın Costa için yeniden girişimlere başladığını belirterek imzaların yakın olduğunu yazdı. Galatasaray'ın, 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki oyuncu için 5 milyon euro önerdiği öne sürüldü.
    1. 24 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:42
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