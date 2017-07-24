 Bir forvet daha geliyor – Fotomaç – 24 Temmuz 2017
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    24 Temmuz 2017, Pazartesi
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    Bir forvet daha geliyor

    Bir forvet daha geliyor

    Gomis’i alan sarı-kırmızılı takımın, forvet transferini kapattığı ifade edilmişti. Ancak dün İtalya’dan Bacca’ya teklif yapıldığı iddiası geldi.

    Galatasaray iki resmi maçta 1 gol attı. O da stoper Ahmet Çalık'tan geldi. Büyük beklentilerle alınan Gomis'in yarattığı hayal kırıklığı Galatasaray'ı yeni forvet arayışlarına mı itti? Bu konuda ibare yok gibi dursa da La Gazzetta Dello Sport, sarı-kırmızılıların Milan'ın göndermek istediği Carlos Bacca'yı kiralamak istediğini yazdı. Marsilya ile temasta olan Bacca'nın Galatasaray'ın teklifini de dinlediği iddia edildi.
    1. 24 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:56
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