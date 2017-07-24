Bir forvet daha geliyor

Gomis’i alan sarı-kırmızılı takımın, forvet transferini kapattığı ifade edilmişti. Ancak dün İtalya’dan Bacca’ya teklif yapıldığı iddiası geldi.

Galatasaray iki resmi maçta 1 gol attı. O da stoper Ahmet Çalık'tan geldi. Büyük beklentilerle alınan Gomis'in yarattığı hayal kırıklığı Galatasaray'ı yeni forvet arayışlarına mı itti? Bu konuda ibare yok gibi dursa da La Gazzetta Dello Sport, sarı-kırmızılıların Milan'ın göndermek istediği Carlos Bacca'yı kiralamak istediğini yazdı. Marsilya ile temasta olan Bacca'nın Galatasaray'ın teklifini de dinlediği iddia edildi.