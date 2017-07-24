 ABD’de de istifa – Fotomaç – 24 Temmuz 2017
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    24 Temmuz 2017, Pazartesi
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    ABD’de de istifa

    ABD’de de istifa
    Taraftarların başkan Dursun Özbek'e istifa çağrıları ABD'ye kadar ulaştı. Barcelona-Juventus karşılaşmasında "Dursun Özbek istifa" pankartı açıldı. Taraftarlar ayrıca dün Türk Telekom Stadyumuna giden yollara da istifa pankartı bıraktı.
    1. 24 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:38
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