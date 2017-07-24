ABD’de de istifa

Taraftarların başkan Dursun Özbek'e istifa çağrıları ABD'ye kadar ulaştı. Barcelona-Juventus karşılaşmasında "Dursun Özbek istifa" pankartı açıldı. Taraftarlar ayrıca dün Türk Telekom Stadyumuna giden yollara da istifa pankartı bıraktı.