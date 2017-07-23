''Tudor’la görüşmedik''
Volkan Şen’in menajeri, “Maçka’da buluştular” haberini yalanladı.
Fenerbahçe'den ayrılan ve takım arayışlarını sürdüren Volkan Şen, Galatasaray'a geldi gitti. Sarı-kırmızılı takımın gündeminde yer alan 30 yaşındaki oyuncunun, Maçka'da bir otelde Igor Tudor ile görüştüğü iddia edildi. Ancak haberin, internet sitelerine düşmesinin ardından Volkan'ın menajeri Hakan Korkmaz'dan yalanlama geldi. Korkmaz, yaptığı açıklamada, "Bu haberler nereden çıkıyor anlamıyorum. Şu anda Riva'ya idmana gidiyoruz. İleride transfer olur mu bilemem ancak bizim Galatasaray'la da bir görüşmemiz olmadı" dedi.
- 23 Temmuz 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:05
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
-
Igor Tudor’a Başkan Özbek kalkanı
Toplam 30
Yorum
BJK Beşiktaşlıyım ama emin olun ben gıcık kaptım Özbek ve Tudor ikilisine İstikrar içinmiş şuna bak adam takımı istikrarlı sanıyor Uefa gitti be
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Trabzonspor Slovakya'da kayıp
Toplam 5
Yorum
e.tosun macar 2 lig ekibi...usta sen 6 hafta dayanamazsın bu sene.
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"Kulübüyle işi çözmesi lazım"
Toplam 9
Yorum
e.tosun tevekal...
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