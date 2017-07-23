 ''Tudor’la görüşmedik'' – Fotomaç – 23 Temmuz 2017
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    23 Temmuz 2017, Pazar
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    ''Tudor’la görüşmedik''

    ''Tudor’la görüşmedik''

    ’in menajeri, “Maçka’da buluştular” haberini yalanladı.

    Fenerbahçe'den ayrılan ve takım arayışlarını sürdüren Volkan Şen, 'a geldi gitti. Sarı-kırmızılı takımın gündeminde yer alan 30 yaşındaki oyuncunun, Maçka'da bir otelde Igor Tudor ile görüştüğü iddia edildi. Ancak haberin, internet sitelerine düşmesinin ardından Volkan'ın menajeri Hakan Korkmaz'dan yalanlama geldi. Korkmaz, yaptığı açıklamada, "Bu haberler nereden çıkıyor anlamıyorum. Şu anda Riva'ya idmana gidiyoruz. İleride transfer olur mu bilemem ancak bizim Galatasaray'la da bir görüşmemiz olmadı" dedi.
    1. 23 Temmuz 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:05
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