Sinan Benfica’yı seçti
Menajer Ersin Akan, Sinan Gümüş'ün Benfica'dan başka bir kulübe transfer olmak istemediğini iletti.
Sampdoria'nın 4.5 milyon euro, Fiorentina'nın ise 5 milyon euroluk teklifine karşın Ersin Akan, "Sinan, Benfica'da oynamak istiyor" dedi. Benfica ise Galatasaray'a iki İtalyan kulübünden daha düşük bir teklif sunarken son karar önümüzdeki hafta yapılacak görüşme sonrasında ile belli olacak.
- 23 Temmuz 2017, Pazar
- Güncelleme: 00:56
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Igor Tudor’a Başkan Özbek kalkanı
Toplam 30
Yorum
BJK Beşiktaşlıyım ama emin olun ben gıcık kaptım Özbek ve Tudor ikilisine İstikrar içinmiş şuna bak adam takımı istikrarlı sanıyor Uefa gitti be
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Trabzonspor Slovakya'da kayıp
Toplam 5
Yorum
e.tosun macar 2 lig ekibi...usta sen 6 hafta dayanamazsın bu sene.
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"Kulübüyle işi çözmesi lazım"
Toplam 9
Yorum
e.tosun tevekal...
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