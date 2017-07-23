 Sinan Benfica’yı seçti – Fotomaç – 23 Temmuz 2017
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    23 Temmuz 2017, Pazar
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    Sinan ’yı seçti

    Sinan Benfica’yı seçti

    Menajer Ersin Akan, 'ün 'dan başka bir kulübe transfer olmak istemediğini iletti.

    Sampdoria'nın 4.5 milyon euro, Fiorentina'nın ise 5 milyon euroluk teklifine karşın Ersin Akan, "Sinan, 'da oynamak istiyor" dedi. Benfica ise Galatasaray'a iki İtalyan kulübünden daha düşük bir teklif sunarken son karar önümüzdeki hafta yapılacak görüşme sonrasında ile belli olacak.
    1. 23 Temmuz 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:56
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