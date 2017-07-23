 Satış listesinde – Fotomaç – 23 Temmuz 2017
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    23 Temmuz 2017, Pazar
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    Satış listesinde

    Satış listesinde
    Ukrayna'nın yüksek tirajlı gazetelerinden RBC, Schalke 04'te ilk 11'deki yerini kaybeden ve fazla şans bulamayan 'nın satış listesine konulduğunu yazdı. Gazete, 27 yaşındaki futbolcuyla, Galatasaray'ın yanı sıra Lazio, Stoke City ve Trabzonspor'un da ilgilendiğini ifade etti. Feghouli üzerinde yoğunlaşan sarı-kırmızılı ekibin, Konoplyanka için de görüşmelerini sıklaştıracağı bildirildi.
    1. 23 Temmuz 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:58
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