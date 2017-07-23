Satış listesinde
Ukrayna'nın yüksek tirajlı gazetelerinden RBC, Schalke 04'te ilk 11'deki yerini kaybeden ve fazla şans bulamayan Yevhen Konoplyanka'nın satış listesine konulduğunu yazdı. Gazete, 27 yaşındaki futbolcuyla, Galatasaray'ın yanı sıra Lazio, Stoke City ve Trabzonspor'un da ilgilendiğini ifade etti. Feghouli üzerinde yoğunlaşan sarı-kırmızılı ekibin, Konoplyanka için de görüşmelerini sıklaştıracağı bildirildi.
- 23 Temmuz 2017, Pazar
- Güncelleme: 00:58
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Igor Tudor’a Başkan Özbek kalkanı
Toplam 30
Yorum
BJK Beşiktaşlıyım ama emin olun ben gıcık kaptım Özbek ve Tudor ikilisine İstikrar içinmiş şuna bak adam takımı istikrarlı sanıyor Uefa gitti be
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Trabzonspor Slovakya'da kayıp
Toplam 5
Yorum
e.tosun macar 2 lig ekibi...usta sen 6 hafta dayanamazsın bu sene.
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"Kulübüyle işi çözmesi lazım"
Toplam 9
Yorum
e.tosun tevekal...
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