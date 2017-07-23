 G.Saray'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor – Fotomaç – 23 Temmuz 2017
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    23 Temmuz 2017, Pazar
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    G.Saray'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor

    G.Saray'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor

    Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

    Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Igor Tudor yönetiminde Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki basına kapalı antrenmanda, topa sahip olma ve hızlı koşu çalışmasının ardından baskı oyunları üzerinde duruldu.

    Futbolcular, antrenmanın son bölümünde dar alanda çift kale maç yaptı.

    , yarınki idmanla hazırlıklarına devam edecek.

    1. 23 Temmuz 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:33
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