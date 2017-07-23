G.Saray'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor
Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Igor Tudor yönetiminde Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki basına kapalı antrenmanda, topa sahip olma ve hızlı koşu çalışmasının ardından baskı oyunları üzerinde duruldu.
Futbolcular, antrenmanın son bölümünde dar alanda çift kale maç yaptı.
Galatasaray, yarınki idmanla hazırlıklarına devam edecek.
- 23 Temmuz 2017, Pazar
- Güncelleme: 23:33
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G.Saray’da tek başına!
Toplam 25
Yorum
austin transfer fln şu bu değil gs aklı gidiyor.seçim olmassa taraftar daha sert protesto etmeli bu yönetim acil gitmeli.
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Badou Ndiaye!
Toplam 37
Yorum
austin buyönetim olduğu sürece gs tepetaklak.2-3 yılda gs okadar küçüldüki kafa olarak.bu yönetimi göndrmek taraftra kaldı.bi an önce bişeyler yap-
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G.Saray’da tek başına!
Toplam 25
Yorum
Atillas-BJK Özbek ve dolayısıyla GS her yerden sabote ediliyor. Liseli cenahtan ağır bir grup Dursun Özbek'e yardıma gelmeli
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