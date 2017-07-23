 Feghouli seferi – Fotomaç – 23 Temmuz 2017
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    23 Temmuz 2017, Pazar
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    seferi

    Feghouli seferi

    Östersunds'a elenen Galatasaray, transfere sarıldı. Başkan 'in, Cenk Ergün ile birlikte Paris'e gittiği bildirildi.

    Özbek ve Ergün, uzun süredir gündemde olan kanat oyuncusu Feghouli'nin menajeri ile masaya oturup transferi sonuçlandırmaya çalışacak.

    RENNES DEVREDE
    G.Saray'ın West Ham'a 4.5 milyon euro bonservis ödemeyi kabul ettiği Feghouli için Rennes'in teknik patronu Christian Gourcuff'un da devreye girdiği öğrenildi. Bir dönem Cezayir Milli Takımı'nı çalıştıran Gourcuff, ikna için büyük çaba harcıyor.
    1. 23 Temmuz 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:56
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