Feghouli seferi

Östersunds'a elenen Galatasaray, transfere sarıldı. Başkan Dursun Özbek'in, Cenk Ergün ile birlikte Paris'e gittiği bildirildi.

Özbek ve Ergün, uzun süredir gündemde olan kanat oyuncusu Feghouli'nin menajeri ile masaya oturup transferi sonuçlandırmaya çalışacak.



RENNES DEVREDE

G.Saray'ın West Ham'a 4.5 milyon euro bonservis ödemeyi kabul ettiği Feghouli için Rennes'in teknik patronu Christian Gourcuff'un da devreye girdiği öğrenildi. Bir dönem Cezayir Milli Takımı'nı çalıştıran Gourcuff, ikna için büyük çaba harcıyor.