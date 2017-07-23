Feghouli seferi
Östersunds'a elenen Galatasaray, transfere sarıldı. Başkan Dursun Özbek'in, Cenk Ergün ile birlikte Paris'e gittiği bildirildi.
Özbek ve Ergün, uzun süredir gündemde olan kanat oyuncusu Feghouli'nin menajeri ile masaya oturup transferi sonuçlandırmaya çalışacak.
RENNES DEVREDE
G.Saray'ın West Ham'a 4.5 milyon euro bonservis ödemeyi kabul ettiği Feghouli için Rennes'in teknik patronu Christian Gourcuff'un da devreye girdiği öğrenildi. Bir dönem Cezayir Milli Takımı'nı çalıştıran Gourcuff, ikna için büyük çaba harcıyor.
RENNES DEVREDE
G.Saray'ın West Ham'a 4.5 milyon euro bonservis ödemeyi kabul ettiği Feghouli için Rennes'in teknik patronu Christian Gourcuff'un da devreye girdiği öğrenildi. Bir dönem Cezayir Milli Takımı'nı çalıştıran Gourcuff, ikna için büyük çaba harcıyor.
- 23 Temmuz 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:56
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Igor Tudor’a Başkan Özbek kalkanı
Toplam 30
Yorum
BJK Beşiktaşlıyım ama emin olun ben gıcık kaptım Özbek ve Tudor ikilisine İstikrar içinmiş şuna bak adam takımı istikrarlı sanıyor Uefa gitti be
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Trabzonspor Slovakya'da kayıp
Toplam 5
Yorum
e.tosun macar 2 lig ekibi...usta sen 6 hafta dayanamazsın bu sene.
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"Kulübüyle işi çözmesi lazım"
Toplam 9
Yorum
e.tosun tevekal...
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