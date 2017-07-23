 Ergün özür diledi – Fotomaç – 23 Temmuz 2017
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    23 Temmuz 2017, Pazar
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    Ergün özür diledi

    Ergün özür diledi

    Sportif direktör Cenk Ergün, Östersunds travmasını atlatmak zorunda olduklarını söyledi.

    Çok üzgün olduklarını belirten Ergün, "Beklemediğimiz bir skordu. Öncelikle taraftardan ve camiadan özür dileriz. En az onlar kadar çok üzgünüz. Bulunduğumuz noktadan zirveye çıkmak zorundayız. Değişim içindeyiz. Aramıza yeni arkadaşlar katıldı. 3 haftalık bir süreç var lige kadar" dedi. Yeni bir kamp süreci planladıklarını kaydeden Ergün, şampiyon olmaktan başka çareleri olmadığını ifade etti.
    1. 23 Temmuz 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 21:28
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