Ergün özür diledi
Sportif direktör Cenk Ergün, Östersunds travmasını atlatmak zorunda olduklarını söyledi.
Çok üzgün olduklarını belirten Ergün, "Beklemediğimiz bir skordu. Öncelikle taraftardan ve camiadan özür dileriz. En az onlar kadar çok üzgünüz. Bulunduğumuz noktadan zirveye çıkmak zorundayız. Değişim içindeyiz. Aramıza yeni arkadaşlar katıldı. 3 haftalık bir süreç var lige kadar" dedi. Yeni bir kamp süreci planladıklarını kaydeden Ergün, şampiyon olmaktan başka çareleri olmadığını ifade etti.
- 23 Temmuz 2017, Pazar
- Güncelleme: 21:28
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Igor Tudor’a Başkan Özbek kalkanı
Toplam 30
Yorum
BJK Beşiktaşlıyım ama emin olun ben gıcık kaptım Özbek ve Tudor ikilisine İstikrar içinmiş şuna bak adam takımı istikrarlı sanıyor Uefa gitti be
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Trabzonspor Slovakya'da kayıp
Toplam 5
Yorum
e.tosun macar 2 lig ekibi...usta sen 6 hafta dayanamazsın bu sene.
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"Kulübüyle işi çözmesi lazım"
Toplam 9
Yorum
e.tosun tevekal...
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