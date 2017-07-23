Carole’un yerine Strinic
Hırvat sol bekin, Galatasaray ile anlaştığı bildirildi.
Carole'un Östersunds ile oynanan iki maçta ortaya koyduğu kötü performansın ardından sol bek transferine ağırlık veren Galatasaray'ın İvan Strinic'le anlaşma sağlandığı iddia edildi. La Gazzetta dello Sport, Mario Rui'nin alınmasının ardından Napoli'de forma şansı kalmayan Strinic'in artık Galatasaray'ın oyuncusu olduğunu duyurdu. 30 yaşındaki tecrübeli oyuncunun transferinin önümüzdeki hafta resmen açıklanacağı belirtilirken parasal konularda detay verilmedi.
- 23 Temmuz 2017, Pazar
- Güncelleme: 00:43
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Igor Tudor’a Başkan Özbek kalkanı
Toplam 30
Yorum
BJK Beşiktaşlıyım ama emin olun ben gıcık kaptım Özbek ve Tudor ikilisine İstikrar içinmiş şuna bak adam takımı istikrarlı sanıyor Uefa gitti be
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Trabzonspor Slovakya'da kayıp
Toplam 5
Yorum
e.tosun macar 2 lig ekibi...usta sen 6 hafta dayanamazsın bu sene.
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"Kulübüyle işi çözmesi lazım"
Toplam 9
Yorum
e.tosun tevekal...
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