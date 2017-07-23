Carole’un yerine Strinic

Hırvat sol bekin, Galatasaray ile anlaştığı bildirildi.

Carole'un Östersunds ile oynanan iki maçta ortaya koyduğu kötü performansın ardından sol bek transferine ağırlık veren Galatasaray'ın İvan Strinic'le anlaşma sağlandığı iddia edildi. La Gazzetta dello Sport, Mario Rui'nin alınmasının ardından Napoli'de forma şansı kalmayan Strinic'in artık Galatasaray'ın oyuncusu olduğunu duyurdu. 30 yaşındaki tecrübeli oyuncunun transferinin önümüzdeki hafta resmen açıklanacağı belirtilirken parasal konularda detay verilmedi.