Sneijder’in gönderilmesi ve Östersunds faciası nedeniyle ters düştüğü tribünlerle barış sağlamak isteyen yönetim, Osmanlıspor’un yıldızını gündeme aldı. Sky Sports, “Galatasaray Ndiaye’ye imza attırmak için uğraş veriyor” diye yazdı.
Wesley Sneijder'i göndererek taraftarın yoğun tepkisini alan Galatasaray yönetimi, futbol takımının Avrupa'da İsveç'in köy takımı Östersunds'a elenmesi üzerine sert protestoların hedefi oldu. Taraftarlar, başkan Dursun Özbek'in yanı sıra teknik direktör Igor Tudor'un istifasını istedi. Tepkiler hâlâ tüm yoğunluğuyla devam ederken, yönetimden barışı sağlayacak flaş bir hamle geldi. Sarı-kırmızılılar, Osmanlıspor'un orta sahadaki süper ismi Badou Ndiaye'yi transfer etmek için çalışma başlattı.
İddia, İngilizlerin ünlü haber sitesi Sky Sports'ta yer buldu. Haberde, Slaven Bilic'in takımı West Ham'ın Ndiaye'yi transfer etmek için Osmanlıspor'la görüşmelerini devam ettirdiği belirtilirken, Galatasaray'ın da devre olduğu bilgisi paylaşıldı. Senegalli yıldızın ayrıca Premier Lig'den Cyrstal Palace, Everton ve Newcastle United gibi kulüplerin radarında olduğu dile getirildi. 8 kez Senegal Milli Takımı forması giyen Ndiaye, Osmanlıspor'da iki sezonda 75 resmi maçta 18 gol atıp 6 da asist yaptı.
'İDDİALAR DOĞRU'
Galatasaray'ın gündeminde orta saha için daha defansif oyuncular olan İmbula ve Fernando da var. Sarı-kırmızılı yöneticiler, "Hiç belli olmaz, ofansif bir ismi de transfer edebiliriz" diyerek Ndiaye iddialarını doğruladılar. Osmanlıspor, Ndiaye'nin bonservisine 10 milyon euro istiyor.
İddia, İngilizlerin ünlü haber sitesi Sky Sports'ta yer buldu. Haberde, Slaven Bilic'in takımı West Ham'ın Ndiaye'yi transfer etmek için Osmanlıspor'la görüşmelerini devam ettirdiği belirtilirken, Galatasaray'ın da devre olduğu bilgisi paylaşıldı. Senegalli yıldızın ayrıca Premier Lig'den Cyrstal Palace, Everton ve Newcastle United gibi kulüplerin radarında olduğu dile getirildi. 8 kez Senegal Milli Takımı forması giyen Ndiaye, Osmanlıspor'da iki sezonda 75 resmi maçta 18 gol atıp 6 da asist yaptı.
'İDDİALAR DOĞRU'
Galatasaray'ın gündeminde orta saha için daha defansif oyuncular olan İmbula ve Fernando da var. Sarı-kırmızılı yöneticiler, "Hiç belli olmaz, ofansif bir ismi de transfer edebiliriz" diyerek Ndiaye iddialarını doğruladılar. Osmanlıspor, Ndiaye'nin bonservisine 10 milyon euro istiyor.
- 23 Temmuz 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:15
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Igor Tudor’a Başkan Özbek kalkanı
Toplam 30
Yorum
BJK Beşiktaşlıyım ama emin olun ben gıcık kaptım Özbek ve Tudor ikilisine İstikrar içinmiş şuna bak adam takımı istikrarlı sanıyor Uefa gitti be
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Trabzonspor Slovakya'da kayıp
Toplam 5
Yorum
e.tosun macar 2 lig ekibi...usta sen 6 hafta dayanamazsın bu sene.
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"Kulübüyle işi çözmesi lazım"
Toplam 9
Yorum
e.tosun tevekal...
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