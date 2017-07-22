 Zemin kurtardı! – Fotomaç – 22 Temmuz 2017
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    22 Temmuz 2017, Cumartesi
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    Zemin kurtardı!

    Zemin kurtardı!
    Östersunds'un İran asıllı forveti ise zeminin kötülüğünün Galatasaray için şans olduğunu savundu. Yetenekli futbolcu, "90 dakika bittiğinde adrenalinden hala vücudum titriyordu... Daha iyi bir zemin olsaydı, burada da Galatasaray'ı yenebilirdik" şeklinde konuştu.
    1. 22 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 21:26
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