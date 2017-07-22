 Ya Luce ya Terim! – Fotomaç – 22 Temmuz 2017
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HEPSİ
    22 Temmuz 2017, Cumartesi
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    Ya Luce ya Terim!

    Ya Luce ya Terim!

    Hırvat teknik adamdan iyice umudu kesen yönetim, Lucescu ile temas kurarak şartlarını sordu. Bazı yöneticiler ise "Ne olursa olsun Fatih hocayı ikna edip takımın başına getirmeliyiz" görüşünde.

    'ın Östersunds'a elenerek Avrupa macerasına daha başlamadan veda etmesinin faturası teknik direktör Igor Tudor'a kesilecek. Tüm kredisini tüketen Hırvat hocanın yerine teknik direktör arayışı başladı. Tudor'la sezona başlamanın büyük bir risk olacağı görüşünde olan yöneticiler, Mircea Lucescu ile dirsek temasına geçti. Aracılar tarafından yapılan nabız yoklamasında Lucescu'nun isteyeceği transferlerle birlikte kulübe maliyetinin ne olacağı hesaplanmaya çalışılıyor.

    Henüz 'dan Lucescu'ya resmi bir teklif yok. Teklif olsa bile Rumen hocanın kabul edip etmeyeceği ise meçhul. Bazı yöneticiler ise milli takımı çalıştıran Fatih Terim'in ne olursa olsun ikna edilip Galatasaray'ın başına getirilmesinden yana. Bu kesim, "Hoca son basın toplantısında bile 'Galatasaray benim için kutsaldır' dedi. Takımın şu an ona çok acil ihtiyacı var. Bizi ancak Terim kurtarır. Milli takımı çalıştırsa da biz teklifimizi yapalım, illa ki bir formül bulunur" görüşünü savundu.
    1. 22 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:32
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