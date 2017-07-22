Ya Luce ya Terim!
Hırvat teknik adamdan iyice umudu kesen yönetim, Lucescu ile temas kurarak şartlarını sordu. Bazı yöneticiler ise "Ne olursa olsun Fatih hocayı ikna edip takımın başına getirmeliyiz" görüşünde.
Henüz Galatasaray'dan Lucescu'ya resmi bir teklif yok. Teklif olsa bile Rumen hocanın kabul edip etmeyeceği ise meçhul. Bazı yöneticiler ise milli takımı çalıştıran Fatih Terim'in ne olursa olsun ikna edilip Galatasaray'ın başına getirilmesinden yana. Bu kesim, "Hoca son basın toplantısında bile 'Galatasaray benim için kutsaldır' dedi. Takımın şu an ona çok acil ihtiyacı var. Bizi ancak Terim kurtarır. Milli takımı çalıştırsa da biz teklifimizi yapalım, illa ki bir formül bulunur" görüşünü savundu.
- 22 Temmuz 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 00:32
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gssssssss 3. sınıf oyuncularla 3. sınıf reklam cekılır.durum cok kotu
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HACI ZIYA KONYALI TS INCE AYAR CALISMALAR dan dolayi Muharrem Usta bundan 2 yil evvelki cizgisinden uzaklasti. Utanan adam yerine arsiz adam oldu.
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