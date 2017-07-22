 THY ile anlaşma 2 maçta sonlandı – Fotomaç – 22 Temmuz 2017
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    22 Temmuz 2017, Cumartesi
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    THY ile anlaşma 2 maçta sonlandı

    THY ile anlaşma 2 maçta sonlandı
    Avrupa'ya veda eden 'ın Türk Hava Yolları ile yaptığı sponsorluk anlaşması da son buldu. Bir yıl boyunca sarı-kırmızılılara Avrupa maçlarında sponsor olan dev şirketin anlaşması sadece 2 maç sürdü. Yönetim böylece manevi kaybın yanı sıra maddi açıdan da zarara uğradı.
    1. 22 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 21:31
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