 Sürpriz tamamlandı – Fotomaç – 22 Temmuz 2017
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    22 Temmuz 2017, Cumartesi
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    Sürpriz tamamlandı

    Sürpriz tamamlandı

    İsveç basını, 'un 'ı UEFA Avrupa Ligi'nde saf dışı bırakmasını 'büyük sürpriz' olarak duyurdu.

    Aftonbladet gazetesi, "Büyük kulübü eleyen 'tan müthiş sürpriz" başlığını kullanırken, soyunma odasında çılgın kutlama yapıldığını kaydetti. Ghoddos'un, "Daha önce duymadığım şarkıları söyledik. İnanılmaz bir geceydi" sözleri dikkat çekti. Expressen, "Sürpriz tamamlandı, Östersunds yoluna devam ediyor" derken, "Küçük Östersunds büyük 'ı UEFA Avrupa Ligi'nden attı" yorumunu yaptı. Teknik direktör Graham Potter ise, "Kariyerimin en büyük başarısını elde ettim" ifadelerini kullandı.
    1. 22 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 21:25
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