Sinan, Sampdoria’ya

Benfica işi olmayan Sinan Gümüş'e bu kez Sampdoria talip oldu.

İtalyan ekibinin, Tudor'la anlaşamayan ve takımdan ayrılmak istediğini belirten genç hücum oyuncusu için 4.5 milyon euro bonservis bedeli önerdiği bildirildi. Yönetimin teklife sıcak baktığı belirtiliyor. Anlaşma sağlanırsa Sinan imza için Çizme'nin yolunu tutacak. 23 yaşındaki Gümüş geçen sezon ligde 18 maçta, 7 gol atmıştı.