 Kimlik bunalımı! – Fotomaç – 22 Temmuz 2017
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HEPSİ
    22 Temmuz 2017, Cumartesi
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    Kimlik bunalımı!

    Kimlik bunalımı!

    ‘Avrupa Fatihi’ unvanını adeta unutan Aslan, son 18 maçta sadece 1 kez kazandı. Sarı-kırmızılılar en son 2013’te Juventus’u İstanbul’da yenerek ‘önemli’ bir galibiyet alabildi.

    İsveç ekibi Östersunds karşısında '2. Tromsö faciası'nı yaşayarak UEFA Avrupa Ligi'ne erken veda eden , Avrupa kupalarında eski günlerini mumla aratıyor. 2000 yılında UEFA Kupası ve UEFA Süper Kupa'yı kazanarak Türk futbolunun gururu olan sarı- kırmızılılar ilk kez temmuz ayında Avrupa defterini kapattı. 'Avrupa Fatihi' unvanını adeta unutan ve artık taraftarlarını güldüremeyen Cimbom son önemli zaferini 2013-14 sezonunda Şampiyonlar Ligi gruplarındaki son maçında Juventus'u İstanbul'da 1-0 yenip son 16'ya kalarak elde etmişti.

    GOL YEMEDİĞİ MAÇ YOK
    O tarihten sonra oynadığı 18 Avrupa kupası maçında sadece 1 kez kazanabilen Aslan, 11 kez sahadan mağlup ayrılırken, 6 kez ise rakipleriyle yenişemedi. 7 maçtır galip gelemeyen sarı-kırmızılılar, Avrupa Kupaları'nda oynadığı son 18 maçın tamamında gol yedi. Son 86 resmi maçta ise kalesinde toplam 114 gol gördü.
    1. 22 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:25
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