Kimlik bunalımı!
‘Avrupa Fatihi’ unvanını adeta unutan Aslan, son 18 maçta sadece 1 kez kazandı. Sarı-kırmızılılar en son 2013’te Juventus’u İstanbul’da yenerek ‘önemli’ bir galibiyet alabildi.
GOL YEMEDİĞİ MAÇ YOK
O tarihten sonra oynadığı 18 Avrupa kupası maçında sadece 1 kez kazanabilen Aslan, 11 kez sahadan mağlup ayrılırken, 6 kez ise rakipleriyle yenişemedi. 7 maçtır galip gelemeyen sarı-kırmızılılar, Avrupa Kupaları'nda oynadığı son 18 maçın tamamında gol yedi. Son 86 resmi maçta ise kalesinde toplam 114 gol gördü.
- 22 Temmuz 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 00:25
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Van Persie, F.Bahçe'den ayrılıyor mu?
Toplam 21
Yorum
FENERLİ biz de verdik gitti :)
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2 maçlık dev sponsor!
Toplam 42
Yorum
gssssssss 3. sınıf oyuncularla 3. sınıf reklam cekılır.durum cok kotu
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Trabzonspor, Macar ekibini mağlup etti
Toplam 7
Yorum
HACI ZIYA KONYALI TS INCE AYAR CALISMALAR dan dolayi Muharrem Usta bundan 2 yil evvelki cizgisinden uzaklasti. Utanan adam yerine arsiz adam oldu.
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