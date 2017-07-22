 ''Kafası kesik tavuk gibiydi'' – Fotomaç – 22 Temmuz 2017
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    22 Temmuz 2017, Cumartesi
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    ''Kafası kesik tavuk gibiydi''

    ''Kafası kesik tavuk gibiydi''

    Başkan adayı , elenmeyi Sneijder’in yokluğuna bağladı: G.Saray sahada ‘kafası kesik tavuk sistemi’ ile oynadı. Başkana SMS attım. Sneijder’i gönderme dedim. Okudu ama cevap yazmadı.

    2018'deki seçimler için başkan adaylığını açıklayan , Östersunds faciasını Sneijder'in gönderilmesi ve Tudor'a bağladı. Ajansspor'a konuşan Cengiz, Galatasaray'ın sahada 'kafası kesik tavuk sistemi' ile oynadığını belirterek, "Bunun olmaması yönetimin elindeydi. Başkan'a özel SMS attım ve 'Sneijder'i lütfen gönderme. Bu sene onun senesi olacak' dedim. Okudu ama cevap yazmadı" dedi. Sneijder'in giderken Dursun Özbek'e, "Tudor ile 1 yıl daha çalışacağıma 4.5 milyon euro'dan vazgeçerim" dediğini ileri süren Cengiz şöyle devam etti: "Yönetim bugün istifa etse ve biz yönetime gelsek, Sneijder'i geri getiririm. Tudor'un kalitesi, Galatasaray'a yetmiyor. Takımda büyük cepheleşmeler var. Galatasaray için bundan kötüsü olamaz..."
    1. 22 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:51
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