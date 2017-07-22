İmbula müjdesi

İtalyan basını, Torino’nun Fransız orta sahanın maliyetini yüksek bulduğunu belirtti. G.Saray’ın, Stoke’a iyi bir teklif sunması halinde ‘transferi bitirebileceği’ ifade edildi.

Östersunds faciası ile Avrupa'ya erken havlu atan Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı. Yönetim orta saha ve sol beke takviye için kolları sıvarken, gündemdeki isimlerden Giannelli İmbula için gelen haberler yüzleri güldürdü. Çizme basını, Torino'nun Fransız orta saha oyuncusunun maliyetini çok yüksek bulduğu için frene bastığını yazdı. Calciomercato sitesi, İtalyan ekibinin sportif direktörü Gianluca Petrachi'nin, "Stoke City'nin talepleri çok yüksek. Bu rakamlar bizi aşar" sözlerine yer verdi. Haberde, İmbula için masada yer alan diğer kulüp olan Galatasaray'ın yapacağı teklifin oyuncunun rotasını belirleyeceği vurgulandı. Cimbom, 24 yaşındaki maestro için Stoke City'ye satın alma opsiyonu içeren kiralama teklifinde bulunmuştu. Yönetimin teklifini biraz daha yükselterek İmbula için son kozunu oynaması bekleniyor.



FERNANDO VE FEGHOULİ!

Orta saha için diğer adaylar Fernando ve Feghouli... Brezilyalı Fernando ile prensipte el sıkışıldığı, Manchester City ile son pazarlıkların yapıldığı gelen haberler arasında. Öte yandan İmbula'da sorun çıkması halinde ise West Ham'dan Sofiane Feghouli'nin transfer edilmesi planlanıyor.