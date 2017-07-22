İmbula müjdesi
İtalyan basını, Torino’nun Fransız orta sahanın maliyetini yüksek bulduğunu belirtti. G.Saray’ın, Stoke’a iyi bir teklif sunması halinde ‘transferi bitirebileceği’ ifade edildi.
FERNANDO VE FEGHOULİ!
Orta saha için diğer adaylar Fernando ve Feghouli... Brezilyalı Fernando ile prensipte el sıkışıldığı, Manchester City ile son pazarlıkların yapıldığı gelen haberler arasında. Öte yandan İmbula'da sorun çıkması halinde ise West Ham'dan Sofiane Feghouli'nin transfer edilmesi planlanıyor.
- 22 Temmuz 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:41
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Van Persie, F.Bahçe'den ayrılıyor mu?
Toplam 21
Yorum
FENERLİ biz de verdik gitti :)
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2 maçlık dev sponsor!
Toplam 42
Yorum
gssssssss 3. sınıf oyuncularla 3. sınıf reklam cekılır.durum cok kotu
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Trabzonspor, Macar ekibini mağlup etti
Toplam 7
Yorum
HACI ZIYA KONYALI TS INCE AYAR CALISMALAR dan dolayi Muharrem Usta bundan 2 yil evvelki cizgisinden uzaklasti. Utanan adam yerine arsiz adam oldu.
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