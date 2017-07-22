Igor Tudor’a Başkan Özbek kalkanı
G.Saray yönetiminin çoğunluğu Hırvat hocanın gitmesini isterken, Başkan Dursun Özbek ise Tudor’a destek verdi.
HEDEF ADAM
Karabükspor'daki başarısının ardından sarı-kırmızılı takımın başına getirilen Igor Tudor, verilen şansı iyi kullanamadı. Hırvat hoca için, "Büyük takımı çalıştıracak kapasitede değil" şeklinde yorumlar yapıldı.?
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Özbek'in Tudor ile yaptığı görüşmenin ardından bu kararı verdiği ve Hırvat hocanın isteği doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüreceği belirtildi. Hoca adayları arasında adı geçen Thomas Tuchel'in ise, "Bu riskin altına girmem" diyerek teklifi reddettiği ileri sürüldü.
Savaş ÇORLU
- 22 Temmuz 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 00:26
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Van Persie, F.Bahçe'den ayrılıyor mu?
Toplam 21
Yorum
FENERLİ biz de verdik gitti :)
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2 maçlık dev sponsor!
Toplam 42
Yorum
gssssssss 3. sınıf oyuncularla 3. sınıf reklam cekılır.durum cok kotu
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Trabzonspor, Macar ekibini mağlup etti
Toplam 7
Yorum
HACI ZIYA KONYALI TS INCE AYAR CALISMALAR dan dolayi Muharrem Usta bundan 2 yil evvelki cizgisinden uzaklasti. Utanan adam yerine arsiz adam oldu.
Igor Tudor’a Başkan Özbek kalkanı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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