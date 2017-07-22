 Igor Tudor’a Başkan Özbek kalkanı – Fotomaç – 22 Temmuz 2017
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    22 Temmuz 2017, Cumartesi
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    ’a Başkan Özbek kalkanı

    <a href="/index/igor-tudor?id=70ce7a4b-8f5d-422c-b459-9b3f511451b0" class="" rel="tag">Igor Tudor</a>’a Başkan Özbek kalkanı

    G.Saray yönetiminin çoğunluğu Hırvat hocanın gitmesini isterken, Başkan Dursun Özbek ise Tudor’a destek verdi.

    Taraftarların Östersunds maçının ardından istifaya davet ettiği Igor Tudor'a Galatasaray Başkanı Dursun Özbek tam destek verdi. Sarı-kırmızılı ekibin dün yapılan yönetim kurulu toplantısında üyelerin çoğunluğu Tudor'un aleyhinde oy kullanırken, Başkan Dursun Özbek, kardeşi Mehmet Özbek ve yönetici Cenk Ergün istikrar açısından Tudor'un kalması gerektiği yönünde görüş belirtti.

    HEDEF ADAM
    Karabükspor'daki başarısının ardından sarı-kırmızılı takımın başına getirilen , verilen şansı iyi kullanamadı. Hırvat hoca için, "Büyük takımı çalıştıracak kapasitede değil" şeklinde yorumlar yapıldı.?

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    Özbek'in Tudor ile yaptığı görüşmenin ardından bu kararı verdiği ve Hırvat hocanın isteği doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüreceği belirtildi. Hoca adayları arasında adı geçen Thomas Tuchel'in ise, "Bu riskin altına girmem" diyerek teklifi reddettiği ileri sürüldü.


    Savaş ÇORLU
    1. 22 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:26
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