Hisse satışından 30 milyon TL

Galatasaray Sportif A.Ş., sermaye artırımı sonucunda şirketin kasasına 29.8 milyon TL tutarında nakit girdisi sağlandığını bildirdi. Sarı-kırmızılı kulüpten, KAP'a gönderilen açıklamada, 19 ve 20 Temmuz'da BİST'te yapılan pay satışlardan 29.856.961,23 TL nakit girişi sağlandığı ifade edildi.