 Hisse satışından 30 milyon TL – Fotomaç – 22 Temmuz 2017
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    22 Temmuz 2017, Cumartesi
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    Hisse satışından 30 milyon TL

    Hisse satışından 30 milyon TL
    Galatasaray Sportif A.Ş., sermaye artırımı sonucunda şirketin kasasına 29.8 milyon TL tutarında nakit girdisi sağlandığını bildirdi. Sarı-kırmızılı kulüpten, KAP'a gönderilen açıklamada, 19 ve 20 Temmuz'da BİST'te yapılan pay satışlardan 29.856.961,23 TL nakit girişi sağlandığı ifade edildi.
    1. 22 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 21:32
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