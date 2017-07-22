 Gümüşdağ: Şaka yaptık – Fotomaç – 22 Temmuz 2017
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    22 Temmuz 2017, Cumartesi
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    Gümüşdağ: Şaka yaptık

    Gümüşdağ: Şaka yaptık
    Başkanı , Galatasaray'ın 'a elenmesinden sonra kulübün sosyal medya hesabından atılan "Bu zor gecenin ardından 'e transfer olmak isteyen tüm taraftarlara kapımız açık" mesajıyla ilgili, "Galatasaray'ı çok seviyoruz. Biliyoruz ki bu bir oyun. İki dostun maçtan sonra karşılıklı mesajlarının şaka olduğunu bilmek lazım. Maksat bazen aşmış olabilir. Sosyal medyayı yöneten arkadaşları ikaz ettim" diye konuştu.
    1. 22 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 21:30
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