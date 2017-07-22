''G.Saray beni isterse...''

İsveç ekibinin Nijeryalı oyuncusu Alhaji Gero, Galatasaray'ın kendisini istemesi halinde uçağa bile binmeden koşarak gideceğini söyledi.

Gero, "Unutamayacağım bir geceydi. Hiç bu kadar insanı bir futbol maçını izlemek için para vermişken görmemiştim. Tanrı yardım eder bir gün bu insanlar için oynarsam, sahada kusana kadar koşarım" iadelerini kullandı.