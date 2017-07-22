 ''Gerçek bir futbol fenomeni'' – Fotomaç – 22 Temmuz 2017
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    22 Temmuz 2017, Cumartesi
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    ''Gerçek bir futbol fenomeni''

    ''Gerçek bir futbol fenomeni''
    Utrecht'in önemli oyuncularından Zakaria Labyad, transferi gündemde olan 'i takımda görmekten mutluluk duyacağını belirterek, "O gerçek bir futbol fenomeni. Bizi daha güçlü bir takım haline getirir" dedi. Wesley'in Ajax, Sampdoria ve MLS'ten bazı kulüplerle de temasta olduğu belirtiliyor.
    1. 22 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:24
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