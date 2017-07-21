 Yollar ayrılıyor – Fotomaç – 21 Temmuz 2017
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    21 Temmuz 2017, Cuma
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    Yollar ayrılıyor

    Yollar ayrılıyor

    Galatasaray'da yaprak dökümü ile devam edecek iddiası.

    Bein Sport'un 'bein Transfer' programında ortaya atılan iddiaya göre, sarı-kırmızılı takımda memnun olmayan ve Benfica'nın talip olduğu golcü futbolcunun ayrılacağı belirtildi. 'ün yeni adresinin ise Portekiz (Benfica) olmayacağı da gelen haberler arasında.
    1. 21 Temmuz 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:37
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