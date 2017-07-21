 Yedek kulübesinde tepki çeken görüntü – Fotomaç – 21 Temmuz 2017
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    21 Temmuz 2017, Cuma
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    Yedek kulübesinde tepki çeken görüntü

    Yedek kulübesinde tepki çeken görüntü

    'ın maçın son dakikalarında kulübedeki tavırları taraftarlar tepki gösterdi

    İsveç'in zayıf takımı Östersunds karşısında sergilenen kötü futbol ve Avrupa defterinin kapanması sarı-kırmızı renklere gönül verenlerin canını yakarken, maçın son bölümünde ekranlara yansıyan bir görüntü taraftarları kızdırdı.

    Igor Tudor'un yardımcısı 'ın 90+2'de neşeli hali tepki çekti. Sarı-kırmızılı taraftarlar bu görüntü sonrası "Bizlerin içi kan ağlarken, Ayhan Akman neden gülüyor" yorumunu yaptı.
    1. 21 Temmuz 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:05
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